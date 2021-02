Fiorenzuolani in risalto ai Campionati Italiani Allievi Indoor

Lo scorso fine settimana sono andati in scena i campionati italiani allievi indoor nella consueta sede di Ancona. A causa della pandemia, il numero dei partecipanti è stato notevolmente ridotto e per qualificarsi bisognava rientrare nei primi tempi su scala nazionale (12 atleti per i concorsi, 15 per le gare sull’anello e 24 per quelle in rettilineo).

L’atleta fiorenzuolana Ikram Kimane, al primo anno di categoria, si è presentata sui blocchi dei 60 m con ostacoli con il 23esimo tempo di accredito (9’11”) ed ha terminato la gara al 15esimo posto con il tempo di 9’20” secondi. Tra le avversarie di pari età (classe 2005) si è piazzata quinta e tale risultato lascia ben sperare per il prossimo anno.

Nella stessa rassegna si è registrato anche il record italiano under 18 di salto in alto. A siglarlo, con la misura di 2,15 m, è stato Edoardo Stronati, atleta milanese allenato dalla fiorenzuolana Daniela Frasani (anch’essa ex atleta fiorenzuolana nell’alto).