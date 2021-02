Freddo intenso e temperature fino a -12 in montagna: nuova allerta della Protezione Civile

La morsa del freddo non lascia la provincia di Piacenza.

La Protezione Civile Emilia Romagna ha infatti confermato anche per lunedì 15 febbraio l’allerta gialla per temperature rigide, valida su tutto il territorio regionale. Nelle prime ore del mattino di domani 15 febbraio – si legge nel bollettino – si prevedono estese gelate, con temperature che potranno raggiungere e localmente superare -8 gradi in pianura e collina e fino a -12 gradi nelle zone di crinale appenninico.