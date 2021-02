Frontale a Fiorenzuola: alcol test positivo e ritiro della patente per uno dei conducenti

Violento scontro frontale tra due auto nel tardo pomeriggio di sabato 13 febbraio a Fiorenzuola.

L’incidente è avvenuto in via Illica – lungo la strada per Castellarquato – intorno alle ore 18 e 45. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita in maniera seria.

Uno dei conducenti, un uomo di circa 35 anni residente a Fiorenzuola, è risultato positivo all’alcoltest che ha comportato il ritiro della patente, una sanzione amministrativa e il fermo del veicolo per 180 giorni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza inviata dal 118.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri e dalla polizia locale Fiorenzuola che hanno chiuso per quasi due ore il tratto di via Illica tra via Don Luigi e Via Casella interessato dal sinistro.