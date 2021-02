Gara 1 di playoff, Piacenza sfida Padova al Palabanca

Domenica 21 febbraio si scende nuovamente in campo: alle ore 17 tra le mura amiche del PalaBanca di Piacenza in gara 1 del Turno Preliminare di SuperLega Credem Banca Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sfida Kioene Padova (Diretta Eleven Sports).

Tornano, così, ad affrontarsi per la quarta volta in stagione le due formazioni, questa volta però in palio c’è il passaggio ai Quarti Play off. Un traguardo importante che entrambe le squadre hanno intenzione di raggiungere. Clevenot e compagni hanno concluso la Regular Season conquistando la quarta vittoria consecutiva contro Milano e hanno tutta l’intenzione di allungare la serie positiva. Tra gli ex di turno c’è Leonardo Scanferla, libero biancorosso cresciuto notevolmente nel corso in questa annata sportiva, tanto da essere tra i migliori nel suo ruolo (105 ricezioni perfette in 19 partite disputate). Scanferla si concentra su come la squadra arriva a questo appuntamento: “Alla sfida di domenica arriviamo carichi, sappiamo che ora arriva la parte più bella della stagione. Abbiamo lavorato bene in questa settimana e non vediamo l’ora di scendere in campo consapevoli di dove possiamo arrivare. Abbiamo avuto un po’ di tempo in più per preparare al meglio questa gara: ci siamo allenati molto e abbiamo cercato di migliorare le cose su cui facciamo più fatica in partita”.

Il giovane libero sottolinea quanto sarà importante scendere in campo con il giusto atteggiamento contro una squadra che in stagione ha dato filo da torcere: “Quella con Padova sarà una partita difficile, lo abbiamo visto durante la fase di Regular Season che ogni match è difficile. Da qui in avanti dobbiamo pensare a che per noi ogni partita è una finale. I nostri avversari sono una squadra molto ostica e gioca a viso aperto. L’approccio come sempre sarà fondamentale e vogliamo farlo nel migliore dei modi”.

Conclusa la Regular Season all’undicesimo posto Kioene Padova vuole giocarsi fino in fondo le sue carte. In settimana coach Jacopo Cuttini ha sottolineato il fatto che i bianconeri dovranno scendere in campo senza timore, provando a mettere in campo un atteggiamento aggressivo fin dalla battuta. Volpato e compagni dovranno fare ancora a meno del palleggiatore Shoji sulla via del recupero dopo l’infortunio alla mano ma potranno contare sull’innesto di Tush in regia e sulle qualità dei suoi giovani a partire da Bottolo, tra le rivelazioni di questo campionato.

STATISTICHE

PRECEDENTI: 4 (3 successi Piacenza, 1 successo Padova)

EX: Alberto Polo a Padova dal 2017/18, al 2019/20, Leonardo Scanferla a Padova nel 2017/18, Andrea Canella a Piacenza nel 2018/19.

A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off: Oleg Antonov – 4 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

In carriera: Oleg Antonov – 27 punti ai 1500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Michele Baranowicz – 6 punti ai 700, Trevor Clevenot – 9 attacchi vincenti ai 1500, Alberto Polo – 5 muri vincenti ai 400, Marco Volpato – 2 ace ai 100 (Kioene Padova).