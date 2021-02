Gas Sales in trasferta a Padova per l’accesso ai play off 2 DIRETTA RAI

KIOENE PADOVA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 0-2 (17-25; 20-25)

Match importante per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: domenica 28 febbraio alle ore 18 i biancorossi affrontano in trasferta Kioene Padova (Diretta Rai Sport) in gara 2 del Turno Preliminare di SuperLega Credem Banca.

Nel quinto confronto stagionale tra le due formazioni l’obiettivo di Clevenot e compagni è solo uno: quello di conquistare una vittoria che varrebbe il passaggio del turno e l’approdo ai Quarti Play Off. I piacentini sanno bene che sarà fondamentale approcciare la gara nel modo giusto e che sarà necessaria tenere alta la guardia dall’inizio alla fine, senza avere cali di concentrazione che possono rendere più ostico il match.

STATISTICHE

PRECEDENTI: 5 (4 successi Piacenza, 1 successo Padova)

EX: Alberto Polo a Padova dal 2017/18, al 2019/20, Leonardo Scanferla a Padova nel 2017/18, Andrea Canella a Piacenza nel 2018/19.

A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off: Oleg Antonov – 2 punti ai 100, Aaron Russell – 10 punti ai 400 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

In carriera: Marco Volpato – 2 ace ai 100 (Kioene Padova), Oleg Antonov – 25 punti ai 1500, Michele Baranowicz – 5 punti ai 700, Alberto Polo – 4 muri vincenti ai 400, Aaron Russell – 4 punti ai 2200, Leonardo Scanferla – 1 gara giocata alle 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)