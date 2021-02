Gel mani personalizzati: buoni motivi per scegliere questo gadget promozionale

Una buona strategia di marketing da parte delle aziende può essere quella di regalare dei flaconi di gel igienizzante per le mani personalizzati: in questo momento storico, un omaggio di questo tipo rappresenta una dimostrazione di attenzione e di interesse nei confronti del benessere non solo dei propri clienti, ma anche dei propri dipendenti o collaboratori. Tutte le persone che riceveranno un dono di questo tipo, infatti, potranno cogliere e apprezzare la cura e le cautele dell’azienda, che così mette in evidenza di tenere alla salute delle persone.

Buoni motivi per scegliere i gel per le mani personalizzati

È evidente, dunque, che puntare sui gel mani personalizzati è molto importante per contrastare il contagio da coronavirus: l’uso di questi prodotti va a integrare e completare le altre misure igieniche che dovrebbero essere adottate, incluse le precauzioni relative al distanziamento fisico. Se è vero che il Ministero della Salute e tutti gli esperti invitano a rispettare il distanziamento sociale e a lavarsi le mani di frequente, è altrettanto vero che i gel sono preziosi in tutte le situazioni in cui – in viaggio o fuori casa – non si hanno a disposizione acqua e sapone. Sono tanti i modelli di gel tra cui le aziende possono scegliere, e non sarà complicato individuare quelli più adatti alle esigenze da soddisfare e agli obiettivi da raggiungere.

Come si comprano i gel per le mani personalizzati

Gadget365 è l’azienda a cui fare riferimento per portare a termine questo tipo di acquisti con facilità e in condizioni di massima sicurezza. Stiamo parlando di una realtà leader nel settore, con più di 10 anni di esperienza nel comparto dei gadget promozionali che possono essere usati nelle campagne di comunicazione tramite l’oggetto. I prezzi vantaggiosi e la disponibilità di un servizio clienti di alta qualità sono i punti di forza di Gadget365, che ha sede a Gorla Minore, in provincia di Varese. Il suo catalogo non comprende solo i flaconi di gel igienizzante, ma molti altri prodotti, per un assortimento che spazia dalle tazze alle t-shirt, dagli ombrelli ai cordini porta badge.

Quale procedura seguire

La procedura da seguire per portare a termine uno o più acquisti sul sito di Gadget365 è davvero semplice, e nel giro di pochi clic si ottiene ciò di cui si ha bisogno. Una volta individuato l’articolo che si ritiene più adeguato alla propria campagna di marketing, non si deve fare altro che cliccare sul tasto che permette di calcolare il preventivo. A questo punto è possibile scegliere la stampa e il colore, per poi indicare la quantità desiderata. Ora non rimane che effettuare l’upload del file necessario per la personalizzazione: una volta ricevuta l’anteprima grafica, si può appurare se la proposta di Gadget365 rispecchia il progetto che si aveva in mente. In caso contrario si può sempre cambiare: la produzione dei gel per le mani promozionali prenderà il via solo quando si è del tutto convinti della resa.

Le proposte in catalogo

Tra le varie soluzioni in catalogo merita di essere menzionato il nebulizzatore automatico di alcol a sensore Misty: serve per sanificare le mani e aiuta a prevenire le infezioni incrociate, visto che il dispositivo si attiva nel momento in cui le mani vengono collocate sotto il sensore, senza che ci sia bisogno di schiacciare tasti. Una proposta più standard proviene da Hand, gel igienizzante per le mani disponibile nel flacone da 100 ml dotato di cappuccio movibile. Si tratta di un prodotto europeo con un contenuto di alcol al 70%, classificato non come presidio medico ma come cosmetico.

Gli altri prodotti offerti da Gadget365

Ma in questo ambito le proposte di Gadget365 sono davvero tante: Clean, per esempio, è un gel igienizzante per le mani fornito in un flacone da 50 ml, con tappo a scatto. Anche in questo caso la formulazione alcolica è al 30%. Ma le aziende potrebbero prendere in considerazione anche il flacone da 240 ml del gel igienizzante Safe, privo di alcol, o il flacone da 30 ml dello spray igienizzante Drizzle, fornito in un flacone ricaricabile. Questo, per altro, è un aspetto da non sottovalutare, soprattutto per un’impresa che vuol fare buona impressione dal punto di vista della sostenibilità ambientale, con omaggi non usa e getta ma che si possono riutilizzare nel tempo.

Gel e spray igienizzanti a basso costo

Gadget365 si contraddistingue per le numerose soluzioni low cost che mette a disposizione dei propri clienti. Tra queste meritano di essere citati Fresh e Bustan: il primo è uno spray igienizzante e rinfrescante a forma di penne, mentre il secondo è un detergente non battericida. Se al posto dello spray a forma di penna si preferisce il flacone classico, ecco che si può prendere in considerazione il gel detergente Bradul, in soluzione da 15 ml con tanto di coperchio di sicurezza.