“Giochiamo con… il più furbo” Tra teatro e creatività, doppio evento in streaming per le scuole

Che carattere avrà il lupo descritto da Mario Ramos nei suoi libri illustrati? E come si costruisce il carattere di un personaggio teatrale? Lo scopriranno i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie di Piacenza con “Giochiamo con… il più furbo”, progetto in live streaming di Teatro Gioco Vita. Appuntamento mercoledì 24, e giovedì 25 febbraio per un pubblico dai 3 agli 8 anni.

Prosegue così “Salt’in Banco_webinar” 2021, programma di appuntamenti di gioco e animazione teatrale dal vivo per le scuole realizzati online, in attesa di tornare nei teatri, della Rassegna di Teatro Scuola “Salt’in Banco” proposta dal Centro di produzione teatrale piacentino, direzione artistica Diego Maj, con Fondazione Teatri di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren e curata da Simona Rossi, responsabile progetti teatro ragazzi, teatro scuola e formazione di Teatro Gioco Vita.

“Giochiamo con … il più furbo”, gioco teatrale ispirato allo spettacolo di Teatro Gioco Vita “Il più furbo”, è condotto da Andrea Coppone con l’assistenza tecnica di Anna Adorno e il coordinamento artistico di Nicoletta Garioni e Fabrizio Montecchi. Nell’incontro si propone una ricostruzione giocata dello spettacolo attraverso una modalità interattiva. Ogni personaggio che attraversa una storia ha il proprio carattere, proprio come noi. E se il personaggio della nostra storia è “il lupo”, che carattere avrà? Si giocherà allora insieme al lupo per scoprire che cosa è e come si costruisce il carattere di un personaggio teatrale. Con l’aiuto di semplici giochi teatrali, basati sulla scoperta del corpo, i bambini sperimenteranno le infinite possibilità che abbiamo per costruire e comprendere il carattere di un personaggio…E, perché no, anche per conoscere più a fondo il nostro carattere.

A partire dalla proiezione di materiali video dello spettacolo l’attore alternerà momenti di narrazione e di gioco, accompagnando così i bambini dentro la storia tratta dall’opera di Mario Ramos e nello sviluppo della trama de Il più furbo – disavventure di un incorreggibile lupo. Il gioco teatrale online è rivolto a un singolo gruppo e concepito come esperienza autonoma rispetto allo spettacolo a cui si ispira. Quindi può essere fruito anche da chi ha già visto “Il più furbo” in teatro o avrà l’occasione di vederlo in futuro. Il percorso di “ri-costruzione” della storia dello spettacolo ha l’obiettivo di stimolare la curiosità dei bambini verso i linguaggi teatrali, offrendo loro nuovi strumenti comunicativi. Con la narrazione collettiva i piccoli spettatori entrano nel vivo del “fare teatro”.

“Giochiamo con…il più furbo” sarà replicato lunedì 29 e martedì 30 marzo 2021. Per tutte le attività di “Salt’in banco” la prenotazione è obbligatoria e deve pervenire all’Ufficio Scuola di Teatro Gioco Vita.