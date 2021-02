Il 10 febbraio è la giornata in cui si ricordano i martiri delle foibe e l’esodo dei profughi giuliani, istriani e dalmati.

“La giornata del Ricordo è una ricorrenza civile che è stata voluta per non dimenticare quella pagina buia della nostra storia, per troppo tempo purtroppo quasi del tutto ignorata. L’Amministrazione Comunale di Ottone – annuncia il vice sindaco Maria Lucia Girometta -, con delibera di Giunta, ha deciso di intitolare i giardini davanti alla scuola, i cui lavori saranno ultimati a primavera inoltrata, ai martiri delle foibe”.

Foto 2 di 2



“Non si può dimenticare e cancellare questo evento tragico; dimenticare i dramma dei martiri delle foibe è come rimuovere un pezzo della nostra storia. Per troppi anni le sofferenze inflitte agli italiani giuliano-dalmati con tale tragedia sono state ignorate dalla nostra storia. Per questo il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale di Ottone vuole essere testimone di tanta sofferenza.”