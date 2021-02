Giornata del Ricordo, Giovani Democratici “Memoria per combattere ogni forma di odio”

L’intervento dei Giovani Democratici di Piacenza

Oggi, 10 febbraio, rinnoviamo la memoria della tragedia delle Foibe e dell’esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani del secondo dopoguerra.

Un’altra tragedia che abbiamo il dovere di ricordare con obiettività. Un dramma che costò la vita a tanti innocenti e causò l’esilio di tanti italiani che furono costretti a fuggire dalle proprie terre, paesi e case.

Per non ricadere nuovamente nell’oblio che qualsiasi tipologia di discriminazione, etnica o meno, inevitabilmente provoca; noi GD ci impegniamo a costruire oggi, e sempre, una consapevolezza collettiva basata sui valori di libertà, civiltà, rispetto, tolleranza e democrazia nei quali crediamo e per i quali ci continueremo a battere.

Solo in questo modo potremo guardare al nostro futuro con speranza e orgoglio: conoscendo la storia passata e i suoi eventi, coltivando la memoria, senza cadere nell’indifferenza, per mantenere alta l’attenzione contro ogni forma di regime, intolleranza, odio e violenza.