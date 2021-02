Giornata della Lingua Madre, appuntamento online con Pappa e Pero e “Sentieri nel Mondo”

Nell’imminenza della Giornata della Lingua Madre – che su iniziativa dell’Unesco celebra, il 21 febbraio di ogni anno, il patrimonio idiomatico che segna la storia personale di ciascuno e la ricchezza del multilinguismo – a Piacenza il percorso socio-educativo “Itinerario Famiglie”, affidato all’associazione “Le Valigie”, rende omaggio a questa ricorrenza.

Venerdì 19 febbraio, alle 17, tramite la piattaforma Meet, bambini e genitori verranno accolti virtualmente alla Galleria del Sole, sede del Centro per le Famiglie, da Pappa e Pero, per l’occasione accompagnati da alcune mediatrici culturali dell’associazione “Sentieri nel Mondo”, che collabora alla realizzazione dell’evento. Tra giochi con le parole – metaforicamente donate e scambiate tra i partecipanti – e narrazioni a più voci, in lingue diverse che si intrecceranno, ci sarà spazio anche per l’interazione tra animatori e pubblico. “Le parole dei bambini, in italiano, in dialetto o in un’altra lingua madre – spiegano gli educatori Andrea Roda e Sara Dallavalle – raccontano le loro storie, ci aprono a relazioni più autentiche e sono il ponte verso un futuro condiviso. Per questo non possiamo non averne cura”.

L’incontro online è a partecipazione gratuita, senza necessità di iscrizione: sarà sufficiente collegarsi al link https://meet.google.com/vae-reor-qdw . Come gli appuntamenti dedicati al Carnevale, anche quello ideato per la festa della Lingua Madre rientra nell’impegno di promozione dell’Agenda 2030 che caratterizza l’edizione 2021 di “Itinerario Famiglie”, con particolare attenzione all’obiettivo n.4 dedicato allo sviluppo sostenibile nell’ambito dell’istruzione.