Gli “Agrumi dell’Amicizia” arrivano a Piacenza: ecco dove trovarli

È arrivata anche a Piacenza la tradizionale campagna “Gli Agrumi dell’Amicizia” di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo: dieci quintali di arance provenienti dalla Calabria hanno fatto scalo anche nella sede cittadina e da qualche giorno sono a disposizione di tutti.

Chi fosse interessato può contattare direttamente la sede del Movimento in via Martelli 6, a Piacenza, al numero di telefono 0523.499424 oppure 0523.499484 negli orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. “Anche quest’anno torna la nostra campagna degli “Agrumi dell’Amicizia” che è una tradizione – spiega il direttore di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo Carlo Ruspantini – le arance della Calabria sono già a disposizione, mentre per i limoni che arrivano direttamente dal nostro storico gruppo di Procida occorrerà attendere la metà di marzo. Ci auguriamo una pronta risposta dai piacentini”.