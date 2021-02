“Gli effetti del distanziamento su bambini e adolescenti”, l’iniziativa del Comune di Gossolengo

Una riflessione su come le misure di distanziamento sociale, la didattica a distanza, la sospensione delle attività extrascolastiche, la riduzione drastica di socialità e contatto fisico stiano condizionando la crescita e la serenità di bambini e adolescenti.

Sarà questo il cuore dell’incontro con il pedagogista Daniele Novara nell’ambito della rassegna culturale Il Contagio delle idee, promossa dall’amministrazione comunale di Gossolengo per approfondire diversi temi legati alla pandemia. L’appuntamento è per venerdì 19 febbraio alle ore 17.30 e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Gossolengo, presenterà il sindaco Andrea Balestrieri e intervisterà l’assessore Sabrina Inzani.

“La pandemia ci ha costretti a un inevitabile ‘isolamento collettivo’ che avrà effetti su ciascuno di noi – sottolinea l’assessore alla Cultura Sabrina Inzani -; insieme a Daniele Novara indagheremo sul tipo di impatto che questa esperienza avrà a lungo termine, soprattutto sui nostri bambini e ragazzi, ovvero su chi la sta vivendo proprio nel periodo delicato dell’età evolutiva. Ci interessa anche capire in qualità di adulti, genitori, educatori, comunità educante, quali strumenti possiamo mettere in atto per svolgere un ruolo di supporto e aiuto nei confronti delle nuove generazioni”. Durante la conversazione, il pubblico da casa potrà interagire in diretta con l’ospite Daniele Novara formulando le proprie domande e riflessioni in forma scritta e postandole fra i commenti alla diretta. Nei giorni successivi, l’intervista sarà a disposizione di tutti anche sul canale YouTube della Biblioteca comunale. Ricordiamo che la rassegna Il Contagio delle Idee, organizzata in collaborazione con la cooperativa Educarte, si chiuderà venerdì 5 marzo con l’ospite Giuseppe Lupo, scrittore finalista del Premio Strega 2020.

Daniele Novara è pedagogista di fama internazionale, ideatore del Metodo Maieutico nell’apprendimento e nelle relazioni di aiuto e del Metodo Litigare fa bene; fondatore e direttore del CPP Centro psico-pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti con sede principale a Piacenza, autore di numerosi libri di grande successo tradotti in diverse lingue tra cui: Litigare fa bene (2013), Punire non serve a nulla (2016), I bulli non sanno litigare (2018), Cambiare la Scuola di può (2018), Organizzati e felici (2019) e l’ultimo, uscito da pochi mesi, I bambini sono sempre gli ultimi. Come le istituzioni si stanno dimenticando del nostro futuro. È docente del Master in Formazione interculturale presso l’Università Cattolica di Milano e direttore di “Conflitti”, rivista italiana di ricerca e formazione psicopedagogica.