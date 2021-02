Grande Fiorenzuola, in dieci centra l’impresa a Livorno. Decide Stronati (0-1)

Nello storico stadio “Armando Picchi” il Fiorenzuola ottiene tre punti pesantissimi contro la Pro Livorno Sorgenti nel big match del turno infrasettimanale di campionato. In dieci uomini per oltre un’ora, i rossoneri hanno trovato nella ripresa il gol vittoria con Stronati.

I valdardesi perdono nelle ore antecedenti al match capitan Ettore Guglieri per un fastidio muscolare, al suo posto viene dirottato a sinistra Potop mentre rientra dal turno di squalifica al centro della difesa Cavalli. I rossoneri iniziano la sfida a spron battuto e con grande personalità; al 4′ Tognoni trova la sovrapposizione di Olivera, che centra a favore dell’accorrente Stronati: si salva la difesa livornese rimpallando nell’area piccola. La Pro Livorno conferma essere una squadra estremamente pericolosa in ripartenza; al 17′ recupera palla sulla trequarti difensiva ed il filtrante vede l’accorrente Casalini vincere il duello con Cavalli. Il tiro da appena dentro l’area è di un soffio a lato del palo destro della porta di Battaiola. Su calcio piazzato il Fiorenzuola costruisce una buona occasione al 24′, con il corner di Bruschi che trova il colpo di testa di Ferri. Blocca in due tempi Blundo.

Al 27′ una mazzata che può cambiare il match: Olivera allarga il braccio su Granito sugli sviluppi di una rimessa laterale, con l’arbitro Luongo che opta per il rosso diretto per il terzino rossonero. La squadra si ridisegna con il 4-4-1, abbassando a terzino destro Perseu; Ferri al 34′ si supera in extremis su Granito pronto a battere a rete dall’altezza del dischetto del rigore. Bella azione del Fiorenzuola al 40′, con Zaccariello che sventaglia per Bruschi sulla sinistra, il cambio campo trova Tognoni il quale si accentra sul sinistro e tira di poco alto con Blundo sulla traiettoria. Punizione dai 25 metri di Ferri al 45′; blocca ancora Blundo, con le squadre che vanno al riposo sullo 0-0.

Costanzo dai 20 metri impegna Battaiola che con la punta delle dita mette sopra la traversa al 51′; il Fiorenzuola non demorde e Bruschi al 62′ impegna severamente Blundo su calcio piazzato. La Pro Livorno Sorgenti prova ad alzare il proprio baricentro sfruttando l’uomo in più, mentre per i rossoneri entrano forze fresche con Oneto ed Esposito. I livornesi al 69′ costruiscono un’altra occasione con Petri, che si inserisce da dietro ma strozza troppo la conclusione che finisce fuori. Al 73′ il Fiorenzuola passa in vantaggio con la rete di Stronati, il più lesto a sfruttare la respinta da parte di Blundo sulla bella punizione di Bruschi e a mettere in rete facendo esplodere la panchina rossonera. 0-1.

La partita diventa intensissima, con il forcing finale dei padroni di casa. All’84’ la battuta dal limite di Filippi si spegne di poco alla destra di Battaiola. Il numero uno rossonero ci mette ancora una pezza in un finale da cuore in gola, con i rossoneri che espugnano in dieci uomini il “Picchi”. Finisce 0-1.

19° Giornata Campionato Serie D Girone D

Pro Livorno Sorgenti – U.S. Fiorenzuola 1922 0-1

Pro Livorno Sorgenti: Blundo; Solimano (71′ Lucarelli); Petri; Falleni; Carani; Turini (64′ Filippi); Brizzi; Costanzo (71′ Bachini); Mancini (64′ Matteoli); Granito; Casalini. All. Niccolai .

U.S. Fiorenzuola: Battaiola; Olivera; Potop; Zaccariello; Cavalli; Ferri; Tognoni (64′ Esposito); Stronati; Arrondini (55′ Oneto); Bruschi (77′ Michelotto); Perseu (82′ Crotti). All. Tabbiani

Arbitro: Luongo da Napoli

Reti: 73′ Stronati (F)

Ammoniti: Zaccariello (F); Turini (P); Falleni (P); Ferri (F); Battaiola (F)

Espulso: Olivera al 27′ per fallo intenzionale

Recupero 1′ e 5′