“Grazie di esserci”, la lettera di Silvana agli operatori del centro Covid di Cortemaggiore

“Mi avete accudita con umanità, cortesia, gentilezza e professionalità. Grazie di esserci”, così Silvana ‘della stanza 18’ ha voluto ringraziare gli operatori del centro Covid di Cortemaggiore, in una lettera scritta a mano condivisa dall’azienda Ausl di Piacenza attraverso i propri canali social. “Non penso sia facile per voi occuparvi di noi pazienti covid – ha scritto -, rischiando ogni giorno di ammalarvi”.

Il ringraziamento non finisce qui: la signora si è detta disponibile a mettere a disposizione il proprio amore per la scrittura in un’iniziativa benefica, non appena la situazione sanitaria sarà migliorata.