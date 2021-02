Gli Educatori di Strada hanno lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma emiliano-romagnola www.ideaginger.it

Il loro progetto si chiama “ApeCart – da educativa di strada a strada educativa”. ApeCart è un mezzo mobile (kart), ma è soprattutto strumento di Aggregazione, Partecipazione, Educazione: una viandanza tutta piacentina per (tras)portare in strada giochi, musica e racconti, ri-connettere luoghi, persone ed esperienze, agire per i giovani, con i giovani e tra i giovani… tornando ad essere comunità con l’aiuto di chi vorrà sostenere questo progetto.

Foto 2 di 2



Tutto è nato a giugno 2020, quando gli Educatori di Strada hanno ripensato la loro attività educativa creando MasterCart: un carretto di legno, realizzato interamente con materiali di recupero. MasterCart, per gli educatori e i ragazzi incontrati, è significato sentirsi al sicuro, con un metro di distanza riempito da chiacchiere e risate, lasciare un segno, una firma o una frase ottimista, leggera, leggera… come un palloncino, oppure anche ascoltare musica, come una specie di jukebox ambulante, ma soprattutto è stato mettersi in relazione con un momento di confronto, dialogo, ascolto.

Questa esperienza ha ispirato gli Educatori di Strada, che hanno deciso di sviluppare un upgrade e hanno ideato ApeCart. “ideato”, sì… perché per ora è solo un’idea, un sogno da realizzare. Per poterlo realizzare hanno bisogno di tutta la comunità piacentina. Perché ApeCart non sarà solo degli Educatori di Strada, ma sarà di Piacenza intera!

ApeCart, infatti, non rimarrà solo degli Educatori di Strada. ApeCart sarà della comunità. Dopo un periodo di rodaggio, a guida degli educatori, ApeCart potrà essere utilizzato da altre persone. Come prenotarsi? Semplice! Basta condividere una proposta di attivazione di comunità… rigorosamente Aggregativa, Partecipativa ed Educativa!

Per scoprire di più e capire cosa sia ApeCart, visita la pagina del progetto https://www.ideaginger.it/progetti/apecart-da-educativa-di-strada-a-strada-educativa-grazie-a-te.html e rimani aggiornato sulla pagina facebook degli Educatori di Strada!