I teneri cactus della scuola materna di Calendasco in visita al sindaco Zangrandi

Festeggiare il Carnevale si può, anche durante l’epidemia covid. Possiamo essere distanti e vicini al tempo stesso, come suggeriscono le mascherine della scuola materna di Calendasco (Piacenza).

Il sindaco Filippo Zangrandi ha ricevuto così una delegazione davvero singolare: i bimbi, vestiti da buffi cactus, con un bel messaggio di speranza “torneremo ad abbracciarci”.

Per il momento occorre però prestare ancora attenzione, per non correre il rischio di pungerci con le spine, come può accadere alle piante grasse.