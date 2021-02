“Il coming out in famiglia” Incontro online con Arcigay e Agedo

Nota stampa Arcigay Piacenza

Arcigay Piacenza Lambda, in collaborazione con Agedo Milano, organizza, per Venerdi 19 febbraio 2021 alle ore 21, un incontro online per trattare il tema del Coming out in famiglia. “Coming out”, cosa significa questo termine? Deriva dalla frase inglese “coming out of the closet” che letteralmente significa “uscire dall’armadio”, viene utilizzato per descrivere l’azione di dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale o identità di genere, per cui uscire allo scoperto. Ogni azione che noi compiamo comporta reazioni diverse da parte delle persone, fa parte della vita, non siamo uguali fra noi ma una cosa che non dovrebbe mai mancare è il rispetto e la libertà dell’individuo. La nostra è una società eteronormata che fatica ad accettare le diversità come un valore aggiunto e spesso le percepisce come una minaccia, chi osa sradicare questi “schemi” vivendo la sua vita liberamente viene discriminato e spesso queste discriminazioni partono dalla famiglia di origine.

Le persone che fanno parte della comunità Lgbt+ ad un certo punto della loro vita si sono poste delle domande riguardo il loro rapporto con i genitori: vorrei comunicarlo ma non so come reagiranno, è giusto dirlo o tengo il segreto? Ma se non lo dico come farò a fargli conoscere la persona di cui mi innamorerò? E se poi mi rifiutassero? E se mi rifiutano loro come potrà accettarmi la società? Sicuramente il coming out in famiglia non è facile e potrebbe essere doloroso. I genitori cosa pensano, che razioni hanno? Come possiamo sostenerli nel loro percorso di accettazione? Lo chiederemo ai genitori di Agedo Milano (Associazione di genitori, parenti, amiche e amici di persone lgbt+) . Tutta la popolazione è invitata, in particolare i genitori di tutte le fasce d’età, per riflettere insieme.

Per partecipare, basta collegarsi a questo link su piattaforma Zoom https://us02web.zoom.us/j/83587377817?pwd=OWJiNFFvUTJuMW50VFBFdVRIemhiQT09 ID riunione: 835 8737 7817 – Passcode: 208694 Il collegamento è disponibile anche sul sito https://piacenzagay.blogspot.com/