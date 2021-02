Il dottor Cavanna membro onorario del Siap, domani il congresso provinciale

Luigi Cavanna, primario di oncoematologia dell’ospedale di Piacenza, diventerà membro onorario del Siap di Piacenza (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia).

La nomina, unitamente alla consegna di una targa, avverrà martedì 16 dicembre presso l’aula magna della Scuola di Polizia in occasione del 9° congresso provinciale del Siap. Recentemente Cavanna è stato nominato anche poliziotto ad honorem.

“In data odierna (15 febbraio, ndr) – informa il Siap -, per onorare il nostro impegno preso anni fa, sull’importanza del ricordo, quando abbiamo deciso di intitolare la nostra sede al Commissario Bebbe Montana e al Giudice Antonino Scopelliti, abbiamo depositato dei fiori ai giardini a loro dedicati che il comune di Piacenza, a seguito della nostra iniziativa, ha intitolato al commissario Montana e al giudice Scopelliti. Il fratello del commissario Montana – riferisce il Siap -, Dario, ci ha fatto pervenire la seguente nota: “grazie per la condivisione l’impegno di questi anni. Sono passati 36 anni dal terribile omicidio di Beppe eppure le sue intuizioni professionali, la sua passione continua ad essere un esempio grazie alla memoria che coltivate oggi giorno. L’impegno e la memoria di Beppe rivive nella difesa dei valori della giustizia e della democrazia affidata a tutti noi, trova il suo senso più profondo nella quota di responsabilità che riusciamo ad esercitare affinchè possa a tutti essere garantita la giustizia sociale. Proprio per questo voglio ricordare come nell’occasione della nostra conoscenza, siete riusciti a coniugare l’esperienza di Beppe come poliziotto intestando a lui la vostra segreteria sindacale e contemporaneamente siete stati parte attiva perché gli fosse intestato anche un giardino pubblico, perché la memoria è vita, la memoria è bellezza e la memoria deve essere declinata al futuro a dare la possibilità ai nostri ragazzi di realizzare i loro sogni. Grazie per l’impegno in tutti questi anni che sono certo continuerà anche con altre esperienze“.