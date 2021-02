Il Fiorenzuola cala il tris sul Sasso Marconi: festa per le 500 presenze di capitan Guglieri

Nel giorno della 500° partita nella carriera di Ettore Guglieri, capitano del Fiorenzuola premiato con una targa ricordo prima della gara da parte della società rossonera, i rossoneri di Mister Tabbiani calano il tris sul malcapitato Sasso Marconi al termine di una gara condotta dall’inizio alla fine.

La squadra di Marchini arriva in Val d’Arda senza il capitano Della Rocca (squalificato), e cambia modulo affrontando il Fiorenzuola con un 4-5-1 molto corto e stretto in fase di non possesso, pronto a ripartire con Rrapaj, Magliozzi e Mitta.

Al 7′ il Fiorenzuola dopo una fase di studio prova a far male da subito, con Oneto lanciato sul filo del fuorigioco sulla destra che dal limite dell’area lascia partire un fendente di poco alto sopra la traversa della porta di Masinara.

Il Sasso Marconi risponde al 15′ con la punizione dal limite dell’area di Rrapaj, che prova di mancino a sorprendere l’esordiente Ghidetti. Il giovane classe 2002 del Fiorenzuola non si muove e con un bell’intervento sulla sua destra blocca il pallone in tuffo.

I rossoneri al 23′ collezionano una grande occasione su calcio piazzato, rispondendo con Ferri che con una vera e propria bomba da 30 metri colpisce il palo esterno alla sinistra di Masinara.

Al 29′ il traversone dalla sinistra di Guglieri trova la spizzata di Oneto per Michelotto, che dal limite dell’area piccola viene rimpallato in extremis. E’ il preludio al goal, che arriva dopo 120 secondi; bella azione corale da sinistra a destra, con Michelotto che serve una bella palla filtrante per Esposito chiudendo un bel triangolo e mettendo il giovane italo americano di fronte a Masinara. 1-0 rossonero, con la prima rete italo-statunitense della storia del Fiorenzuola.

Il primo tempo si chiude così con il vantaggio del Fiorenzuola. Al rientro in campo, dopo 120 secondi la squadra di Tabbiani raddoppia tagliando le gambe al Sasso Marconi; la catena di sinistra funziona alla grande, con Stronati che serve Guglieri, il quale centra per Bruschi che dopo un rimpallo sigla il suo 16° centro stagionale. 2-0.

I rossoneri dopo pochi minuti calano anche il tris, con Zaccariello che sfrutta una corta respinta di Masinara sul tiro cross di Olivera al 55′ e sigla in tap in vincente, bagnando il suo rientro dopo quasi 2 mesi di assenza per infortunio con il 3-0.

Da lì i rossoneri entrano in modalità gestione, riuscendo a preservare anche energie e chiudendo la gara con ben 8 under in campo con gli ingressi di Facchini, Crotti ed Hathaway (tutti 2002), Arrondini (99) e Saia (2000).

Finisce 3-0 per la squadra di Tabbiani, che sale a quota 32 punti in graduatoria tornando al secondo posto complice la vittoria dell’Aglianese per 5-1 sulla Pro Livorno Sorgenti.

17° Giornata Campionato Serie D Girone D

U.S. Fiorenzuola vs Sasso Marconi 3-0

U.S. Fiorenzuola: Ghidetti; Olivera (77′ Crotti); Guglieri; Zaccariello; Cavalli; Ferri (64′ Facchini); Michelotto (70′ Arrondini); Stronati; Oneto; Bruschi (82′ Saia); Esposito (80′ Hathaway). All. Tabbiani

Sasso Marconi: Masinara; Magli; Serra; Marcolini; Minutolo; Colarieti; Monti; Torelli (86′ Cantelli); Mitta (58′ Diakhite); Magliozzi (86′ Simone); Rrapaj (64′ Lakti). All. Marchini

Arbitro: Leotta da Acireale – Assistenti: Nicosia e Cassano da Saronno.

Reti: 31′ Esposito (F); 47′ Bruschi (F); 55′ Zaccariello (F)

Ammoniti: Cavalli (F); Esposito (F); Magli (S); Monti (S)

Note: Recupero 0′ e 5′.

(foto da Fb del Fiorenzuola calcio)