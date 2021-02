Il Ministro Franceschini “Dal 27 marzo ok alla riapertura di cinema e teatri in zona gialla”

Via libera alla riapertura di cinema e teatri in zona gialla. A darne notizia è il ministro della Cultura Dario Franceschini: “Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza – ha scritto il ministro su Twitter – potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di teatri e cinema dal 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, e l’accesso ai musei su prenotazione anche nei week end”.

Una decisione, che andrà confermata sulla base dell’evoluzione della pandemia nel nostro paese, alla quale è seguita la replica dell’Atip – Associazione Teatri Italiani Privati – che evidenzia “l’impossibilità per il settore Privato dello Spettacolo dal Vivo di ipotizzare una riapertura delle sale nei prossimi 30 giorni senza la certezza di un sostegno economico e operativo”. “Il clima di incertezza, l’assenza di un protocollo sanitario specifico e collaudato per i lavoratori del palcoscenico, le restrizioni ancora presenti e la riduzione delle capienze impediscono di fatto – affermano – di poter tornare a lavorare in sicurezza nei teatri”.