Il Piace nella tana del Renate, Scazzola “Servirà una prestazione perfetta”

Si apre un altro mini-ciclo impegnativo per il Piacenza, chiamato a tre partite nel giro di sette giorni che potranno dire molto in chiave classifica.

Si parte domenica pomeriggio (fischio d’inizio ore 15) con la complicata trasferta a domicilio del Renate, poi il match casalingo al Garilli nel turno infrasettimanale di mercoledì prossimo contro la Giana Erminio, per chiudere domenica 7 marzo con un’altra insidiosa trasferta per affrontare la Pro Patria. La squadra è chiamata ad una pronta risposta dopo il ko di misura arrivato domenica nella sfida con il Lecco: i biancorossi (28 punti) si mantengono appena al di fuori della zona playout e devono guardarsi le spalle da Olbia (27 punti) e Pistoiese (26).

L’avversario non certamente dei più semplici, anzi, visto che il Renate occupa il secondo posto in classifica staccato di cinque lunghezze dal lanciatissimo Como. Per la partita Scazzola può contare sui rientri importanti, dopo il turno di squalifica, di Battistini e Palma, restano invece da valutare le condizioni di Suljic, ancora non al meglio anche se sulla via del pieno recupero. “Sono molto contento di quanto fatto finora – spiega il tecnico alla vigilia -, soprattutto se guardiamo da dove siamo partiti: eravamo a un punto dalla penultima e a due dall’ultima, i ragazzi sono stati molto bravi e nelle ultime sei partite siamo riusciti ad allontanarci dall’ultimo e penultimo posto e a recuperare i 7-8 punti di svantaggio che avevamo dalla salvezza diretta”.

“Adesso inizia un ciclo di altre sei gare, dovremo stare concentrati e vivere partita per partita; stiamo migliorando la condizione anche dei ragazzi che erano fermi, Suljic è quasi recuperato e Cesarini dopo un mese e mezzo di inattività sta ritrovando la condizione migliore. Incontriamo la seconda in classifica, hanno giocatori importanti: serviranno la partita e la prestazione perfetta per ottenere un risultato positivo. Noi ci crediamo, abbiamo lavorato su questo”.

Il Renate di Diana è reduce dal blitz sul campo del Livorno, una vittoria di misura dopo tre settimane complicate. All’andata finì con un pirotecnico 3-3, con i biancorossi sotto di due gol e autori di una grande rimonta nel finale.