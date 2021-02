Il Piacenza a Olbia cerca altri punti salvezza

Altra sfida salvezza per il Piacenza, che dopo il successo ottenuto domenica sulla Pistoiese torna subito in campo ad Olbia nel turno infrasettimanale del campionato di Serie C (mercoledì, fischio d’inizio ore 12.30).

La vittoria sui toscani, con aggancio in classifica, ha traghettato la squadra di Scazzola fuori dalla zona playout, ma in Sardegna sono in palio altri punti pesanti: l’Olbia (con una partita in meno) è staccata di sole due lunghezze dai biancorossi e cercherà dunque il sorpasso. Il Piace, dal canto suo, arriva alla trasferta forte di tre risultati utili consecutivi, che hanno fruttato sette punti e portato morale e consapevolezza. La strada intrapresa da Scazzola sembra quella giusta, ma servono ulteriori conferme a partire dalla gara di mercoledì che potrebbe rappresentare un altro snodo fondamentale per il prossimo futuro. Il mister può contare sul rientro di Simonetti dopo il turno di squalifica e sul recupero di Gonzi, che potrebbe però partire dalla panchina; a disposizione anche Galazzi, uscito anzitempo domenica, mentre non ci sarà Suljic, alle prese con un problema muscolare.

Se i biancorossi cercheranno i tre punti, lo stesso dovrà fare l’Olbia che arriva dal rocambolesco pareggio per 3-3 sul campo del Livorno, unico punto conquistato nelle ultime quattro gare. Alla vigilia ha parlato l’ex di turno Manuel Giandonato: “Il buon momento che sta attraversando il Piacenza – le sue parole pubblicate sul sito della società – non ci deve far paura, anche perché in questo campionato abbiamo dimostrato di saper affrontare alla pari qualsiasi quadra. Dobbiamo certamente rispettare gli avversari, ma pensare a imporre il nostro gioco e a far capire al Piacenza che lotteremo su ogni singolo pallone”. Da Giandonato anche un passaggio sulla sua esperienza in biancorosso: “Non ha funzionato per come avrei voluto. Probabilmente non c’è stato il feeling giusto, a volte succede nel corso di una carriera”.

PIACENZA E MACRON ANCORA INSIEME – Il sodalizio tra Macron, azienda leader internazionale nel settore del teamwear, e Piacenza Calcio, club emiliano che milita attualmente in Serie C, si consolida ulteriormente grazie al rinnovo della partnership per altre 4 stagioni. Il Macron Hero spiccherà sulle maglie dei “lupi piacentini” fino al 2025. Si tratta di una sponsorizzazione “di lungo corso” quella tra il brand emiliano e il club biancorosso, una delle più longeve all’interno della famiglia Macron. Iniziata fin dal 2005 raggiunge, grazie a questo rinnovo, l’importante durata di 20 anni.

“20 anni insieme sono davvero un traguardo importante e non possiamo che essere felici e orgogliosi della partnership con il Piacenza Calcio – ha dichiarato Gabriele Tacconi, Sr. Sports Marketing Manager di Macron -. Un percorso nel quale siamo cresciuti insieme, collaborando in ogni stagione per sviluppare sia l’abbigliamento tecnico migliore per la squadra che le collezioni dedicate agli appassionati tifosi del club biancorosso. Rinnovare un accordo significa condividere idee, progetti e andare nella stessa direzione. Per noi, oltre alla qualità dei prodotti, conta accompagnare nel cammino sportivo chi lotta ogni giorno per un obiettivo, per un risultato e chi vuole essere un Hero dentro e fuori dal campo”.

“Il rinnovo di questa partnership è di certo un motivo di orgoglio e il giusto riconoscimento per il lavoro svolto insieme in questi anni” – le parole del Dott. Francesco Fiorani, responsabile marketing Piacenza Calcio 1919 -. Il centenario e lo store online hanno permesso al Piacenza Calcio di avere un forte sviluppo a livello sia nazionale che internazionale. Macron è un partner serio, affidabile e dinamico con cui proseguire il nostro percorso di crescita”.