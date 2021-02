“Il piccolo Re dei Fiori”, fiaba per musica, ombre e danza in streaming il 14 febbraio

Per San Valentino un tocco di magia, quello che solo il teatro può trasmettere seppure a distanza. Lo regalerà Teatro Gioco Vita, con la diretta streaming domenica 14 febbraio alle 18 de “Il piccolo Re dei Fiori”, fiaba per musica, ombre e danza, realizzata in collaborazione con il Balletto di Roma.

Lo spettacolo sarà trasmesso sul sito www.teatrogiocovita.it, dove resterà visibile per 24 ore. Il piccolo Re dei Fiori, tratto dall’opera di Květa Pacovská, è una fiaba. Della fiaba c’è il classico “C’era una volta” e anche l’immancabile “Re” che però qui è piccolo e curioso, vive in solitudine, ama il suo giardino e ha le tasche piene di bulbi di tulipano. Il piccolo Re dei Fiori è anche una storia che racconta di due giovani che abitano uno di fronte all’altra.

Così vicini eppure così lontani da non aver mai incrociato i loro sguardi. Il piccolo Re dei Fiori è, infine, uno spettacolo nel quale il tema della ricerca della felicità è reso con leggerezza e poesia, grazie a una trama semplice ed essenziale e un immaginario esuberante e fantasioso. Con il contrappunto di poche ma importanti parole, il racconto prende forma scenica grazie a un ricco tessuto musicale che accompagna e sostiene le spettacolari immagini d’ombra di Teatro Gioco Vita, tratte dalle splendide illustrazioni di Květa Pacovská, e gli espressivi gesti dei due danzatori interpreti del Balletto di Roma, frutto delle originali coreografie di Valerio Longo. Lo spettacolo – della durata di 50 minuti – è consigliato per i bimbi dai 4 agli 8 anni.

Il piccolo Re dei Fiori Fiaba per musica, ombre e danza, da Il piccolo Re dei Fiori di Květa Pacovská

una creazione di Valerio Longo e Fabrizio Montecchi

con Marcello Giovani e Isabella Minosi

drammaturgia Enrica Carini e Fabrizio Montecchi

coreografie Valerio Longo

regia e scene Fabrizio Montecchi

musiche Paolo Codognola

sagome Nicoletta Garioni e Agnese Meroni

(tratte dai disegni di Květa Pacovská)

costumi Sara Bartesaghi Gallo e Nicoletta Garioni

voci Valeria Barreca e Tiziano Ferrari

luci Anna Adorno

collaborazione alla drammaturgia Valerio Longo e Francesca Magnini

realizzazione scene e oggetti scenici Giovanni Mutti, Nicoletta Garioni e Agnese Meroni