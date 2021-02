“Il risveglio della città” In Cattedrale due incontri per la Quaresima

Nota stampa Diocesi di Piacenza e Bobbio

Gli incontri quaresimali promossi anche quest’anno dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio hanno il desiderio di mettersi in ascolto di questo nostro tempo con un sguardo pieno di fiducia e di speranza. I due appuntamenti, rinominati “Il risveglio della città”, sono due momenti di incontro in presenza in Cattedrale, che vogliono essere aperti alla città tutta nel segno dell’alleanza che Dio ha stretto con l’umanità intera.

Gli incontri saranno trasmessi anche in diretta streaming sulla web tv diocesana www.piacenzadiocesi.tv. Nel primo appuntamento (26 febbraio) interverrà mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso, che incentrerà la sua riflessione a partire dall’alleanza di Dio con la terra come possibilità di un nuovo inizio (cfr Laudato si’). Il secondo appuntamento (12 marzo), con l’intervento dell’economista Luigino Bruni, sarà dedicato ad una lettura di questo tempo con piste di riflessione per una ripartenza nel segno della fraternità (cfr Fratelli tutti).