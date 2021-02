Il saluto di Paola De Micheli: “E’ stato un onore servire il Paese”

Il congedo della piacentina Paola De Micheli dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti arriva con un post sui social nel quale fa anche gli auguri al suo successore, Enrico Giovannini.

“Un onore e una grande responsabilità”. Così la deputata del Partito Democratico descrive i 17 mesi trascorsi alla guida del dicastero, prima donna della storia a guidare il MIT. E un pensiero va anche all’impegno femminile in politica e nelle istituzioni, tema sollevato proprio dalla composizione del nuovo esecutivo dove le donne sono un terzo dei ministri e il Pd ha piazzato soltanto uomini.

Paola De Micheli era diventata Ministro del Governo Conte Due nel settembre del 2019: tra i dossier più complicati che si è trovata ad affrontare, le concessioni autostradali e la vicenda Autostrade per l’Italia, dopo il crollo del Ponte Morandi, e il rilancio di Alitalia. Poi nel febbraio del 2020 lo scoppio della pandemia ha condizionato fortemente tutta l’attività di governo con la necessità di adottare le misure per la restrizione della mobilità. In questi mesi ha più volte rivendicato i risultati dello sblocco dei cantieri che sono contabilizzati attraverso un “contaopere” pubblicato sul sito del Ministero.

Ecco il testo integrale del post

E’ stato un onore e una grande e bella responsabilità. Ringrazio tutti quelli che sono stati al mio fianco in questa esperienza straordinaria alla guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Mi succede una persona che stimo e un amico, il professor Enrico Giovannini.

Nel palazzo di Porta Pia sono stata la prima donna a rivestire la carica di Ministro e ho trovato tante persone preparate, competenti e appassionate della propria professione.

Mi sento vicina a tutte le donne che con determinazione e fatica arrivano a ricoprire ruoli importanti nella politica, nelle istituzioni, e in generale nel mondo del lavoro.

Questo è un Ministero molto vasto e profondamente radicato nelle comunità e nei territori italiani. Da qui si muove una leva economica, occupazionale e anche sociale tra le più importanti del Paese.

Lo abbiamo guidato in una fase complessa e difficile, e non avremmo mai immaginato la portata delle sfide e dei problemi che ci siamo trovati ad affrontare con l’esplosione dell’emergenza sanitaria. Lo abbiamo fatto con tutto l’impegno possibile, con dignità e onore, con spirito di servizio, senza sottrarci mai. E nonostante la pandemia i numeri raggiunti sulle infrastrutture sono stati straordinari.

Questa esperienza non può che chiudersi con un augurio a tutti noi: quello di riprenderci la normalità nella vita di ogni giorno. E di fare tesoro di quello che ci è accaduto in questi mesi per costruire davvero un’Italia più giusta. Il vero obiettivo che abbiamo perseguito.

A Enrico Giovannini l’augurio di vivere e amare il Mit come l’ho vissuto e amato io.