“Il virus ci ha travolti, ma abbiamo reagito con prontezza. I sanitari hanno fatto miracoli”

Sono le parole di Patrizia Barbieri, sindaco e presidente della Provincia di Piacenza, nel ricordare il 21 febbraio 2020, una data che ha cambiato il nostro mondo e che ha visto gli amministratori in prima linea, in maniera diversa ma accanto ai sanitari, nella battaglia contro il covid. “Al mattino fui raggiunta dalla telefonata del prefetto, Maurizio Falco, che mi avvisava del “paziente uno” di Codogno – racconta -. Per noi era una cosa lontana, sconosciuta: avevamo sentito parlare di Wuhan, ma nessuno di noi era ovviamente preparato a trovarsi in casa quello ci siamo trovati prepotentemente subito a dover affrontare”.

“Il virus è arrivato con forza, ci siamo trovati in una situazione incredibile da fronteggiare nel giro di pochissimi giorni – ha detto -, soprattutto i nostri sanitari che nel giro di pochissimi giorni hanno fatto miracoli, trovandosi in condizioni di forte difficoltà. Il virus ci ha travolto, ma abbiamo reagito con prontezza. Il primo giorno abbiamo chiuso subito le scuole, i centri diurni, abbiamo adottato misure anche per i centri per gli anziani. Certo è che questo virus, che è ancora tra di noi, ci ha fatto rivedere tutto, le nostre priorità, le nostre abitudini, e ci ha tolto tanto e ci sta togliendo tanto. E nessuno di noi, credo, potrà mai dimenticarsi quel giorno”.