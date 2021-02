Impianti sciistici chiusi fino al 5 marzo, Passo Penice “Noi in pista per protesta”

Il ministro della Salute Roberto Speranza, sentito il Cts, ha deciso con un’ordinanza in extremis di prorogare al 5 marzo la riapertura delle piste da sci nelle regioni “gialle”, prevista inizialmente per il 15 febbraio.

Una misura che ha fatto montare la protesta in diverse zone di Italia, compresa Piacenza. Con riferimento a stamattina, 15 febbraio, i titolari dell’impianto sul Passo Penice hanno infatti pubblicato questo post su facebook: “Domani i maestri di sci saranno in pista per protesta!! Per chi vuole unirsi a noi Tutti i servizi gratis”.