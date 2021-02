In 12 a consumare l’aperitivo nel bar chiuso: la Finanza sospende l’attività per 5 giorni

Proseguono, nell’ambito del piano di rafforzamento – stabilito in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica – delle attività di vigilanza volte a verificare il rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19 ed in totale sinergia con le altre forze di polizia operanti nella provincia, i controlli economici del territorio da parte della Guardia di Finanza.

Nel corso dell’ultimo mese, grazie all’impiego di oltre 400 uomini delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Piacenza, rafforzati a seguito dell’entrata in vigore del D.P.C.M. del 14 gennaio 2020, sono stati effettuati oltre 850 controlli su tutto il territorio piacentino.

I servizi di pattugliamento e di presidio delle zone più a rischio, volti a verificare il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, il rispetto degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed il rispetto del distanziamento interpersonale, sono stati operati non solo nel centro cittadino, fisiologicamente più attratto da possibili assembramenti, ma in tutto capoluogo e nell’intera provincia.

Circa 800 le persone identificate dalle pattuglie della Guardia di Finanza, tra queste sono state elevate 49 sanzioni a cittadini sprovvisti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie o inottemperanti agli spostamenti per giustificato motivo dalle ore 22 alle ore 05.

55 invece sono stati gli esercizi commerciali ispezionati: nel corso delle attività di accertamento sono stati sanzionati 4 titolari di altrettanti esercizi pubblici non rispettosi dei divieti imposti, con contestuale applicazione della chiusura provvisoria dell’attività per la durata di 5 giorni.

In particolare, nell’ambito dei predetti controlli economici del territorio, i Baschi Verdi del Gruppo di Piacenza, durante un passaggio di routine davanti ad un bar – in orario di chiusura – nonostante le saracinesche completamente abbassate, hanno rilevato, all’interno del locale, la presenza di 12 clienti – non congiunti – intenti a consumare un aperitivo in compagnia.

I militari intervenuti, quindi, hanno proceduto alla contestazione della violazione di quanto disposto dal DPCM 14 gennaio 2020, applicando a tutti i soggetti la sanzione amministrativa prevista dall’ art. 4 comma 1 del D.L. 19/2020, convertito in L. 35/2020 mentre, al titolare, è stata contestata immediatamente anche la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell’attività per la durata di 5 giorni, secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 2 del D.L. 33/2020, convertito in L. 74/2020.

I controlli, concentrati, in modo particolare, nelle zone di maggior affluenza, proseguiranno anche nei prossimi giorni a testimonianza del costante supporto operativo del Corpo finalizzato a prevenire comportamenti che possano rilevarsi non conformi alle misure di contenimento del contagio del virus Covid-19 e che rischiano di compromettere i sacrifici di tutti i cittadini riguardosi delle norme.