In palio i quarti play off: Piacenza sfida Padova al Palabanca DIRETTA

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Kioene Padova 2-1 (22-25; 25-22; 25-19)

LA DIRETTA

Dalle 17 tra le mura amiche del PalaBanca di Piacenza in gara 1 del Turno Preliminare di SuperLega Credem Banca Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sfida Kioene Padova (Diretta Eleven Sports).

Tornano, così, ad affrontarsi per la quarta volta in stagione le due formazioni, questa volta però in palio c’è il passaggio ai Quarti Play off.

STATISTICHE

PRECEDENTI: 4 (3 successi Piacenza, 1 successo Padova)

EX: Alberto Polo a Padova dal 2017/18, al 2019/20, Leonardo Scanferla a Padova nel 2017/18, Andrea Canella a Piacenza nel 2018/19.

A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off: Oleg Antonov – 4 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

In carriera: Oleg Antonov – 27 punti ai 1500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Michele Baranowicz – 6 punti ai 700, Trevor Clevenot – 9 attacchi vincenti ai 1500, Alberto Polo – 5 muri vincenti ai 400, Marco Volpato – 2 ace ai 100 (Kioene Padova).