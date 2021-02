In tasca una pistola a salve e dell'”erba”: denunciato 20enne

In tasca una pistola a salve e dell'”erba”: denunciato giovane di 20 anni.

I fatti risalgono alla prima mattinata del 23 febbraio, quando il ragazzo – residente in provincia di Massa Carrara, con precedenti penali – si trovava in auto, come passeggero, con un altro giovane, un operaio 22enne domiciliato a Roveleto di Cadeo. I due sono stati fermati dai carabinieri di Pontenure durante un servizio di controllo lungo la provinciale che porta a Cortemaggiore, all’altezza della frazione di Muradello. Secondo quanto riportano i militari, l’atteggiamento agitato dei due ha spinto ad approfondire le verifiche che hanno portato al sequestro della finta pistola, una calibro 9 priva del tappo rosso con caricatore vuoto inserito, oltre che di un grinder ed una sigaretta artigianale con tabacco e residui di marijuana.

Il 20enne, quindi, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e segnalato alla Prefettura competente quale assuntore di sostanze stupefacenti.