Nella mattinata del 23 febbraio taglio del nastro al punto di vaccinazione covid di Castel San Giovanni, il quinto nella nostra provincia dopo quelli già attivati a Bettola, Bobbio, Fiorenzuola e Piacenza.

Alla cerimonia di inaugurazione del nuovo polo, ricavato all’interno del Palacastello messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale del capoluogo della Val Tidone, sono intervenute istituzioni politiche e sanitarie del territorio.

“Un anno fa, proprio a Castel San Giovanni, abbiamo aperto il primo covid hospital d’Italia e di Europa – ha dichiarato Lucia Fontana, primo cittadino e presidente della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria -. Oggi è l’inizio di una bella storia, dobbiamo crederci e farci promotori di salute: guardiamo al futuro con speranza, vinceremo il virus”.

Il centro, che sarà operativo dalle 14 di oggi, resterà aperto per tre pomeriggi a settimana, andando a vaccinare 150 persone ogni giorno. Sull’importanza di aderire alla campagna vaccinale si è soffermato Luca Baldino, direttore generale dell’Ausl di Piacenza. “Finora a Piacenza si sono prenotati il 60% degli aventi diritto – ha spiegato -, invito perciò anche le altre persone a fare lo stesso, in modo da avere una copertura del 100%. Il vaccino funziona – la sua constatazione -, nella settimana appena conclusa non abbiamo trovato positivi nella case di riposo. Da lunedì primo marzo – ha poi fatto sapere Baldino – verranno aperte le prenotazioni per gli 80-84enni”.

All’inaugurazione del punto vaccini era presente anche il prefetto di Piacenza Daniela Lupo. “Ogni inaugurazione di un punto vaccinale è un segno di speranza – il suo commento -, promuoviamo il rispetto delle regole per arginare la diffusione del virus”.