Cerimonia di inaugurazione del nuovo Centro vaccinale di Piacenza, messo a disposizione dall’Esercito all’interno del Polo di Mantenimento Pesante Nord.

Una struttura che è già operativa da un paio di settimane: qui vengono eseguite le somministrazioni di vaccino a operatori sanitari e ai volontari del soccorso, in attesa dell’avvio della seconda fase della campagna vaccinale. “La giornata di oggi segna la rinascita di Piacenza e di tutta l’Emilia Romagna – ha detto il direttore generale Luca Baldino -, grazie alla vaccinazione. Abbiamo concluso la somministrazione della prima dose agli ospiti delle cra e da martedì scorso abbiamo iniziato la campagna rivolta agli over 80, seguiti dall’assistenza domiciliare. Nell’arco di paio di settimane saremo in grado di estendere le vaccinazioni anche agli altri anziani; dopo di che ci resterà ancora molto da fare, ma almeno avremo messo in sicurezza i più fragili e più esposti al virus”.

Altri punti vaccinali saranno allestiti anche in provincia: a Castelsangiovanni e a Fiorenzuola, così come a Bobbio e a Bettola.

La parola è poi passata al sindaco e presidente della Provincia, Patrizia Barbieri, che ha ringraziato l’Esercito, nella persona del generale Sergio Santamaria, per aver nuovamente messo a disposizione l’area dell’ex arsenale. “La giornata di oggi – le sue parole – mette in evidenza le risposte che si danno alla cittadinanza, grazie a un lavoro di squadra con Asl, grazie ai professionisti della sanità che non si sono mai fermati e ora sono nuovamente in prima linea, i sindaci e i rappresentanti delle istituzioni, il prefetto Daniela Lupo, le forze dell’ordine e l’esercito. Il legame che c’è tra Piacenza e il nostro esercito è storico. Non appena è iniziata questa pandemia abbiamo lavorato tutti insieme nell’affrontare criticità straordinarie: voglio ricordare l’ospedale da campo. Una soluzione che è stata possibile concretizzare perché tutti ci abbiamo lavorato e il generale Santamaria si è prodigato nell’aiutarci”.

“E’ bello vederci oggi partecipi a un momento così importante, che rappresenta un antidoto per la nostra comunità – ha concluso il prefetto Daniela Lupo -: lasciamo lavorare i medici in tranquillità, come cittadini continuiamo a rispettare le regole, che a volte sembrano comprimere la nostra quotidianità”.