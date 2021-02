Incidente a San Giorgio, due minorenni feriti

Uno scontro tra due auto si è verificato nel pomeriggio del 17 febbraio in via Papa Giovanni XXIII a San Giorgio (Piacenza).

L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto quattro persone, tra cui due minorenni di 14 e 10 anni. Soccorse dai sanitari del 118, nessuna di loro si trova in pericolo di vita. Dei rilievi si occupano i carabinieri della stazione di San Giorgio, intervenuti sul posto.