Installazione palo telefonico in via Molinari, l’8 febbraio divieto di sosta e di circolazione

L’amministrazione comunale di Piacenza comunica che, per consentire l’installazione di un palo telefonico, dalle ore 8 alle ore 13 di lunedì 8 febbraio (ovvero, in caso di maltempo, dalle 8 alle 13 di martedì 9 febbraio), in via Molinari, nel tratto compreso fra via Don Borea e via Porta Cavalletto, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posto auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate e i mezzi di soccorso, i quali potranno circolare, in relazione alle fasi di svolgimento dei lavori, nonché i mezzi a servizio del cantiere di lavoro durante le operazioni di carico e scarico).