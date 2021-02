Intervento di potatura in via Coppellotti, mercoledì limitazioni al traffico

Per consentire un intervento di potatura, dalle ore 8 alle 20 di mercoledì 10 febbraio sarà istituito a Piacenza il divieto di circolazione nel tratto di via Coppellotti compreso tra via Mascagni e via Zanella, nonché in via Toscanini.

Dall’osservanza del provvedimento saranno esonerati unicamente i residenti, dimoranti e fruitori di posti auto che accedano alle proprietà private, così come i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, unitamente ai veicoli di cantiere. Varrà per tutti, negli orari indicati, il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. Contestualmente, nel tratto di via Coppellotti interessato dai lavori e in via Toscanini sarà revocato in via eccezionale il senso unico di marcia. In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato al primo giorno utile con condizioni meteo favorevoli.