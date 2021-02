Itinerario Famiglie, gli appuntamenti di marzo per bambini e genitori

Proseguono, all’insegna del richiamo alla sostenibilità dell’Agenda 2030, gli appuntamenti online del percorso socio-educativo “Itinerario Famiglie”, affidati dal Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza all’associazione “Le Valigie”.

Dopo il successo della prima edizione, riparte il laboratorio “Lo faccio da me…scacco al re!”, rivolto ai bambini dai 7 ai 10 anni: l’appuntamento sarà venerdì 5, 12 e 19 marzo, tramite Google Meet, dalle 17 alle 18.30. Attraverso la narrazione di una storia e il coinvolgimento nella realizzazione della propria scacchiera con cartone e tappi di sughero, Pappa e Pero guideranno i partecipanti alla scoperta di un gioco affascinante e senza tempo, ricordando che per ragioni organizzative è necessaria l’iscrizione, entro il 2 marzo e sino ad esaurimento dei posti disponibili, compilando il modulo accessibile al link https://forms.gle/YQAJqJA6kJTX2aks7.

E’ indirizzato invece agli adulti, in un’ottica di confronto e scambio reciproco sulle tematiche educative, il ciclo “Le parole dei genitori”, aperto – sempre su iscrizione tramite https://forms.gle/8DEbomctW2TrtfCCA – a un massimo di dieci famiglie. Gli educatori Andrea Roda e Sara Dallavalle saranno online martedì 2, martedì 9 e martedì 16 marzo, dalla piattaforma Google Meet, dalle 17.45 alle 19.15. “L’intento – sottolineano – è quello di condividere le esperienze e, a proprio a partire da quanto emerge attraverso il dialogo, approfondire i temi che si percepiscono come più importanti”.

Sarà da condividere tra bambini e genitori, infine, il laboratorio in calendario il 22 marzo alle 17.30, nella ricorrenza della Giornata mondiale dell’Acqua: quale migliore occasione per parlare di sostenibilità, puntando l’attenzione sulla risorsa naturale che può mettere più in evidenza il contrasto tra consumo consapevole e spreco? L’incontro online, tramite Google Meet, sarà accessibile su iscrizione a un massimo di venti famiglie.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi allo Sportello InformaFamiglie, contattando lo 0523-492380, lo 0523-332290 o scrivendo a informafamiglie@comune.piacenza.it.