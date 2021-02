La Bakery ospita la Juvi Cremona “Facciamo valere il fattore campo”

Decima giornata di campionato del girone B2 della Serie B per la Bakery Basket Piacenza, a caccia di due punti casalinghi e pronta per una sfida che si preannuncia infuocata. Impegno importante per Birindelli e compagni, che difenderanno con tutte le loro forze l’imbattibilità del Palabakery anche contro una squadra preparata e agguerrita come la Juvi Cremona, ora terza in classifica. Ai microfoni del club biancorosso ha presentato la gara coach Federico Campanella.

Un passo indietro alla sfida di Varese, è stata una bellissima gara giocata con molta intensità limitando le iniziative offensive dei Lombardi al minimo possibile, secondo te si potrà replicare una prestazione difensiva così magistrale?

Indubbiamente la difesa deve essere alla base di ogni nostra vittoria e di ogni nostro successo. Noi partiamo da li per poi avere dei vantaggi in attacco e soprattutto per limitare i nostri avversari. A Varese siamo stati molto bravi a farlo; addirittura nel terzo quarto abbiamo subito canestro soltanto a 30 secondi dalla fine. Ogni giorno ci alleniamo per migliorare questo aspretto. Ogni squadra vincente parte dalla difesa e noi vogliamo essere una di queste.

All’andata con la Juvi Cremona è stata una partita che ha visto una prestazione di squadra notevole, sopperendo egregiamente la mancanza di Perin, inoltre avete limitato al massimo uno dei loro migliori giocatori, Marco Bona. Pensi sia la chiave anche si questa gara?

L’andata è stata un’ottima prestazione, anche se nel secondo tempo, in generale siamo un po’ calati come intensità e come qualità; questo ha permesso a Cremona di rifarsi sotto. I ragazzi sono stati bravi a limitare Bona che è indubbiamente il loro faro, il loro motore, il giocatore che, insieme ad Antrops, gioca più palloni. Senza ombra di dubbio una delle chiavi della partita è limitare questi due giocatori, che insieme fanno un terzo dei punti della squadra. Dobbiamo ripartire da lì per poi avere il più possibile dei vantaggi, anche se non mi aspetto una partita simile a quella dell’andata. Ogni partita è una storia a sé, non vuol dire che se all’andata non avevamo Perin e ora c’è sia più facile. Loro vengono da 2 vittorie consecutive, hanno cambiato la guida tecnica e quindi saranno più agguerriti che mai, noi come ogni volta dobbiamo far valere il nostro fattore campo.

La Juvi Cremona ha appena vinto 6 partite su 9, terza in classifica ha appena cambiato il coach, cosa ti aspetti da questa sfida?

Mi aspetto di giocare contro una squadra in fiducia, composta da giocatori che vorranno dimostrare al nuovo coach le proprie qualità. Già all’andata abbiamo visto che è una squadra con molto potenziale. La classifica a questo punto della stagione parla chiaro e quindi noi dobbiamo essere bravi a imporre il nostro gioco, la nostra pallacanestro, il nostro ritmo e la nostra fisicità. Dobbiamo essere bravi a mettere subito le mani sul match e farlo nostro nell’arco dei 40 minuti.

La prima di due partite in casa contro due formazioni che hanno saputo conquistare partite difficili, cosa può tra fare la differenza con squadre di questo tipo?

Ora abbiamo due partite in casa, una contro Cremona e l’altra contro Pavia. Queste sono le due squadre appena sotto di noi in classifica, affronteremo una partita per volta. Adesso tutta la concentrazione e la nostra attenzione è focalizzata soltanto sulla prossima sfida con Cremona. Inconsciamente è anche vero che sappiamo che avere queste due partire in casa è un piatto ghiotto per fare 4 punti che sono assolutamente alla nostra portata e non vogliamo farceli sfuggire. Vogliamo aver la miglior classifica possibile in previsione della seconda fase.

La partita si giocherà Sabato 6 Febbraio alle ore 21 al Palabakery a porte chiuse. Sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su LNP Pass.