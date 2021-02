La Canottieri Ongina cerca il riscatto al PalaRaschi di Parma

Una sfida delicata e suggestiva allo stesso tempo, inseguendo la prima vittoria stagionale. Dopo il PalaPanini di Modena all’esordio, sarà un altro luogo storico della pallavolo italiana, il PalaRaschi di Parma, il teatro delle sfide della Canottieri Ongina, in campo domani (sabato) alle 18 in terra ducale sfidando la Wimore Energy nella terza giornata del girone E1 di serie B maschile.

In casa piacentina, forte è il desiderio di riscatto dopo le due sconfitte che hanno caratterizzato il ritorno in campo dopo quasi un anno. A Modena era arrivato un ko al tie break con il rammarico di esser stati avanti 2-0 contro i giovani “canarini”, mentre sabato scorso la squadra di Mauro Bartolomeo ha ceduto 3-1 in casa contro lo Stadium Mirandola, offrendo una prova opaca e perdendo anche per infortunio alla caviglia lo schiacciatore Nicola Amorico. L’esperto martello sarà fuori causa al PalaRaschi,con il tecnico cremonese che dovrà ridisegnare il sestetto.

“Fortunatamente – afferma coach Bartolomeo – gli esami strumentali hanno escluso fratture e interessamenti di legamenti, quindi penso che i tempi di recupero siano intorno alle 2-3 settimane. Per sostituire Amorico il ballottaggio è tra Perodi e Msatfi: entrambi son molto ordinati in seconda linea e davanti hanno un peso abbastanza omogeneo, pur con il primo più tecnico e il secondo più esplosivo. Dal canto suo, invece, Parma sta giocando molto bene, viene da due vittorie, mentre noi da due sconfitte e gli stati d’animo sono contrapposti. Mi aspetto una reazione da parte della squadra, in primis caratteriale: quelli mostrati non sono i livelli di gioco che possiamo esprimere. Inoltre, tecnicamente abbiamo posto l’accento sull’incisività della battuta, un aspetto che con Parma sarà importante perché con palla in mano la Wimore Energy gira molto bene”.

L’AVVERSARIO – La Wimore Energy è allenata da Alberto Raho, tecnico con trascorsi anche in terra piacentina, e nei primi due match ha conquistato bottino pieno contro San Martino e Anderlini (doppio 3-1). Diversi i punti di riferimento nel roster ducale, con elementi di esperienza in varie parti del campo come per esempio il regista Davide Quartarone, le bande Michele Grassano (anche ex Piacenza in A1) ed Emanuele Rodella e il centrale Andrea Miselli, che tre stagioni fa con Campegine eliminò la Canottieri Ongina dai play off.

“Mi aspetto – le parole di coach Raho – una partita sulla falsariga degli allenamenti congiunti che abbiamo sostenuto con la Canottieri Ongina, ossia dove ci sono momenti dove una delle due squadre guida il gioco; ovviamente mi auguro sia maggiormente la mia. Monticelli ha avuto due inciampi importanti e ha subìto anche l’infortunio di Amorico; è una formazione che ha diversi giocatori di livello che militano da anni in categoria. Mi aspetto una partita vera: nonostante i cinque punti in meno in classifica, sappiamo che la Canottieri Ongina non ci lascerà tranquilli: il libero Cereda è una garanzia in seconda linea e nel complesso è una squadra che ci metterà in difficoltà con le rigiocate. Credo che li nostro muro possa essere una chiave importante della partita”.

L’EX – Nelle fila della Wimore Energy Parma milita un ex di turno: si tratta dell’opposto Riccardo Ferrari Ginevra, nella scorsa stagione alla Canottieri Ongina in serie B. “A Monticelli – spiega Riccardo – ho vissuto un anno speciale a livello umano, la Canottieri Ongina è una famiglia e ho mantenuto i rapporti con tutti. E’ stato bello condividere l’annata pallavolistica anche se si è conclusa forzatamente in anticipo a causa della pandemia. Nonostante il periodo difficile, Monticelli ha ottimi giocatori e ci aspetta una partita a sé, dove non conterà il divario in classifica: non dovremo abbassare la guardia. Mi aspetto che Parma metta concentrazione nei momenti difficili e rimanga sul pezzo tutta la partita senza accusare quei momenti-no che ci sono stati in entrambe le vittorie”.

GLI ARBITRI – A dirigere la sfida tra Wimore Energy Parma e Canottieri Ongina saranno il primo arbitro Denise Galletti e il secondo arbitro Giuseppe FIchera.

IL TURNO – Questo il programma della terza giornata del girone E1 di serie B maschile:

Wimore Energy Parma-Canottieri Ongina (sabato ore 18)

Stadium Mirandola-Modena Volley (sabato ore 18)

AMA San Martino-Moma Anderlini Modena (sabato ore 17)

CLASSIFICHE – Questa la classifica del girone E1 di serie B maschile: Stadium Mirandola, Wimore Energy Parma 6, Modena Volley 5, Canottieri Ongina 1, AMA San Martino, Moma Anderlini Modena 0.

Questa, invece, la graduatoria del girone E2: Geetit Bologna, Querzoli Forlì, Kerakoll Sassuolo, Titan Services San Marino, Consar Ravenna 3, Sab Heli Rubicone 0. (Bologna e Forlì una partita in meno).

