La capolista Bakery ospita Pavia. Campanella “Alziamo ancora il livello”

Non vuole fermarsi la Bakery Piacenza: reduci da sei successi consecutivi, i biancorossi ospitano sabato sera (ore 21) la Riso Scotti Pavia. Ad introdurre al match è coach Federico Campanella.

La partita di sabato scorso contro la Juvi Cremona, per certi versi è stata una gara non bella da vedere, ma è stata sicuramente una grande prova di squadra e di carattere. Qual è stata la chiave per vincere il match?

“La chiave del match è stata senza ombra di dubbio la nostra difesa che ora è anche la migliore del girone. Abbiamo ottenuto 44 rimbalzi con 19 offensivi, dominando sotto canestro e limitato il loro attacco prolifico a soli 62 punti. E’ stata davvero una grande prova di sacrificio che rispecchia il duro lavoro degli allenamenti e la capacità di compattarsi come una vera squadra nel momento del bisogno”.

Pavia, squadra con un nuovo allenatore rispetto all’andata, con giocatori d’esperienza e di valore che viene da una bellissima vittoria. Cosa ti aspetti da questa partita? E cosa può essere diverso dalla partita dell’andata?

“Affronteremo una squadra molto diversa rispetto all’andata, che dopo la brillante vittoria ottenuta a Piadena giocheranno sulle ali dell’entusiasmo per riscattare anche la partita dell’andata in casa loro. Pavia possiede gran gioco e tante grandi individualità da non sottovalutare come Rossi,Nasello,Torgano e D’Alessandro. Dovremo essere bravi ad imporre il nostro ritmo partita e sfruttare al massimo le occasioni da noi create”.

Due giornate fa, prima della sfida contro Varese, avevi chiesto alla squadra una prova di maturità, come pensi stiano reagendo i tuoi giocatori dopo queste due gare? Come pensi sia l’atteggiamento per la prossima partita casalinga?

“La prova di maturità l’abbiamo superata alla grande contro Varese e con la Juvi è arrivata la continuità. Ora quello che chiedo ai miei giocatori è di alzare il livello della nostra qualità e competitività in campo, sia a livello offensivo che difensivo. Siamo consapevoli che non siamo neanche a metà della stagione, perciò il miglioramento quotidiano è per noi essenziale. Sono estremamente soddisfatto, ma il nostro sguardo è rivolto verso il futuro e mantenere un profilo basso fino ad allora”.

Nella gara con la Juvi hai dato tanto spazio agli Under, che hanno dimostrato di poter dare il loro contributo in ogni momento; anche con Pavia saranno centrali nel vostro piano partita?

“La crescita e la maturazione dei nostri Under sarà fondamentale per tutta la nostra stagione. Abbiamo giovani che io considero giocatori di alto livello e con infinite potenzialità che vogliamo sfruttare al meglio nel corso di tutta la stagione. Quando possiedi un pacchetto Under di qualità come il nostro, la loro crescita non ha un limite e vogliamo che il miglioramento si prolunghi nel tempo viste le loro straordinarie capacità”.