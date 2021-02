La didattica a distanza si fa in parrocchia “Così i ragazzi ritrovano la socialità negata dal virus”

Parrocchie e oratori aprono le porte agli studenti piacentini delle scuole superiori, a prescindere dal credo o dall’orientamento religioso. Il progetto – coordinato dal Servizio di pastorale giovanile vocazionale della Diocesi di Piacenza Bobbio e dall’Ufficio per la pastorale scolastica, con il coinvolgimento di Comune e Amministrazione Provinciale di Piacenza, Prefettura di Piacenza e Fondazione di Piacenza e Vigevano – è la risposta concreta all’invito fatto lo scorso 15 gennaio dai vescovi dell’Emilia Romagna a tutte le parrocchie della Regione ad aprire i loro spazi (ove disponibili) agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio.

Obiettivo? Rispondere alla voglia degli studenti, da diversi mesi alle prese con la didattica a distanza, di recuperare socialità ed eventuali lacune didattiche accumulate durante questo tempo segnato dalla pandemia.

I dettagli dell’iniziativa – rinominata ##eorastudio – sono stati presentati nella mattinata dell’11 febbraio in una conferenza stampa. “Come vescovi – le parole del vescovo di Piacenza Adriano Cevolotto – la nostra preoccupazione non è tanto quella del mero sostegno scolastico, ma piuttosto si focalizza sull’importanza di creare spazi di socializzazione dove i giovani possano trovarsi sia al mattino che al pomeriggio, ovviamente nel rispetto dei protocolli sanitari e con la presenza di adulti che garantiscano le giuste attenzioni educative. Ciò che mi preme sottolineare – ha aggiunto – è che questo progetto non appartiene a qualcuno in particolare, ma piuttosto è frutto di una preoccupazione condivisa delle tante realtà del territorio che si occupano di giovani e scuola”.

La messa a terra del progetto è stata spiegata da don Alessandro Mazzoni, responsabile del Servizio di pastorale giovanile e vocazionale. “Le possibilità che offriamo a famiglie e studenti sono due – ha precisato -: la prima, ed è la vera novità, è quella di poter frequentare le lezioni del mattino, in modalità a distanza, negli ambienti che le parrocchie che aderiranno all’iniziativa metteranno a disposizione; la seconda, invece, è quello di poter usufruire degli spazi anche al pomeriggio, per ritrovarsi con altri giovani a studiare insieme: in questo caso, ci sono già 9 parrocchie della diocesi che stanno dando questo servizio. Oltre all’aspetto didattico, si cerca quindi di supportare i ragazzi nel ritrovare quegli spazi relazionali che il virus gli sta negando. A supervisionare gli studenti – ha continuato – ci saranno delle persone che si occuperanno di garantire che, effettivamente, la priorità venga data alla scuola, oltre a preoccuparsi della massima pulizia e sanificazione degli spazi. Saranno sopratutto volontari, ma non escludiamo che possano essere integrati anche altri soggetti in difficoltà economica a cui riconoscere un compenso”.

“Con ogni famiglia – ha specificato – verrà firmato un patto di corresponsabilità e ci sarà inoltre un registro per le presenze, utile al fine di tenere monitorata la situazione a livello sanitario”.

“Per accedere al progetto, ovviamente gratuito, ci sono due modi – ha spiegato ancora Mazzoni -: i ragazzi interessati che vanno in parrocchia possono rivolgersi direttamente al proprio sacerdote; mentre coloro che invece normalmente non la frequentano possono contattare l’ufficio diocesano (mail: eorastudiopc@gmail.com) e saranno quindi reindirizzati al luogo loro più vicino. A dimostrazione che si tratta di un’iniziativa trasversale e non confessionale – ha aggiunto -, questa verrà veicolata attraverso dei volantini in tutte le scuole che si trovano nel territorio della diocesi, anche quelle non in provincia di Piacenza”.

“Si partirà il prima possibile: entro la fine della prossima settimana – la previsione di don Mazzoni – ci aspettiamo di avere almeno una 15ina di parrocchie che abbiano già aderito al progetto”.

Alla conferenza era presente anche Dario Carini della pastorale giovanile della Diocesi di Piacenza e Bobbio

Per aggiornamenti e informazioni si consiglia di consultare il sito: http://www.diocesipiacenzabobbio.org/