La Fondazione Teatri cerca otto figuranti per “La Favorita” di Donizetti

La Fondazione Teatri di Piacenza indice una selezione rivolta a 8 figuranti uomini, per l’opera La Favorita di Gaetano Donizetti. I candidati dovranno essere di età compresa tra i 18 e i 35 anni, non superare la taglia 50 e avere attitudine ai movimenti scenici, oltre ad essere – nel caso di cittadini extracomunitari – in regola con il permesso di soggiorno.

La selezione si svolgerà venerdì 19 marzo 2021, alle ore 17, presso la Sala Scenografi del Teatro Municipale di Piacenza. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 13 di giovedì 18 marzo 2021, compilando il modulo disponibile sul sito della Fondazione Teatri. Sempre sul sito della Fondazione è pubblicato l’avviso di selezione, con maggiori dettagli e informazioni relativi a cachet e non solo.

Il rapporto contrattuale, nella forma della prestazione artistica, infatti comprenderà:

– Le prove dell’Opera (compreso Antepiano, Assiemi e Generale) previste dal 27 marzo 2021 al 15 aprile 2021 presso il Teatro Municipale di Piacenza; la presenza è obbligatoria, sulla base della programmazione definita dalla Direzione della Fondazione.

– Le recite in programma si terranno il 16 e 18 aprile 2021 presso il Teatro Municipale di Piacenza; il 22 e 24 aprile 2021 presso il Teatro Regio di Parma.

Se per disposizioni delle autorità competenti non sarà possibile effettuare le recite con pubblico in sala, sarà effettuata una recita che verrà registrata e trasmessa, sia in audio che in video, sul canale dedicato You-Tube del Progetto Opera Streaming della Regione Emilia-Romagna; in tal caso verrà riconosciuto un compenso, sulla base dell’importo totale del contratto, proporzionato agli effettivi giorni di lavoro effettuati.