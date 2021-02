La Polizia Locale di Piacenza cerca un nuovo comandante, pubblicato il bando

Nuovo comandante per la Polizia Locale di Piacenza, pubblicato il bando del concorso.

Una scelta obbligata per palazzo Mercanti: Giorgio Benvenuti, a capo del comando di via Rogerio da maggio 2018, era stato assunto con un contratto a tempo determinato in virtù dell’articolo 110 del Testo unico enti locali, della durata di 3 anni e in scadenza nei prossimi mesi. Il concorso indetto dall’amministrazione prevede invece l’assunzione di un nuovo dirigente della polizia locale a tempo indeterminato.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate on line, sul sito del Comune di Piacenza, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale. Successivamente verranno rese note le date delle prove.