Tempo generalmente sereno con qualche nebbia in pianura: questo il quadro atmosferico atteso a Piacenza nella prima metà di settimana.

Secondo le previsioni Arpae, sia martedì 23 che mercoledì 24 febbraio, nella nostra provincia avremo in pianura – al mattino – cielo sereno con visibilità ridotta per locali foschie o banchi di nebbia; sereno sui rilievi. Pomeriggio sereno o poco nuvoloso, con il ritorno in serata di nuove foschie o banchi di nebbia in pianura. Temperature in lenta ma progressiva risalita: se martedì le minime del mattino saranno comprese tra i 4 gradi sui rilievi e i 5 gradi in pianura; mercoledì si attesteranno tra i 6 gradi sui rilievi e i 7 in pianura. Stessa tendenza per le massime pomeridiane: martedì comprese tra 12 gradi sui rilievi e 14 in pianura; mentre mercoledì tra i 13 gradi sui rilievi e i 15 in pianura.