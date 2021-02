Ladri in azione in pieno giorno, allarme e Metronotte li mettono in fuga

Tentano di introdursi in un’abitazione in pieno giorno, ma l’allarme e il tempestivo intervento dei Metronotte li costringono alla fuga.

E’ accaduto in via Emilia Parmense poco prima di mezzogiorno. La pattuglia di Metronotte Vigilanza, giunta sul posto nel giro di tre minuti, ha scoperto due cancelli e le porte esterne dell’abitazione aperti, mentre quelle sul giardino presentavano evidenti segni di scasso. L’agente di Metronotte si è quindi precipitato all’interno dell’abitazione ma i ladri si erano volatilizzati, spaventati dall’allarme e dal rapido arrivo della pattuglia. Nel corso del controllo la guardia e il proprietario, nel frattempo allertato dalla centrale operativa dell’istituto, hanno potuto verificare ulteriori segni di scasso su di un’altra porta dell’abitazione.

I malviventi hanno evidentemente provato di tutto per tentare di entrare in casa, ma sono stati messi in fuga dal tempestivo intervento della pattuglia.