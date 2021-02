Ladro in azione in un appartamento dopo aver rubato le chiavi di casa da un’auto. Il furto è avvenuto in via Finetti a Piacenza, nel weekend.

Il ladro è stato poi subito fermato e arrestato dalla polizia: si tratta di un giovane di 23 anni, di nazionalità albanese, il quale avrebbe ammesso subito tutto agli agenti.

Il ragazzo ha raccontato di aver preso le chiavi dell’abitazione da un auto in sosta. Si sarebbe quindi recato nell’appartamento rubando quello che ha trovato in casa: un paio di cellulari, 32 euro e un pacchetto di Malboro.

Processato per direttissima, si trova ai domiciliari con il permesso di recarsi al lavoro.