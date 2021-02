“Lasciò il camion con 43 kg di cocaina a Piacenza”, nuovo arresto della polizia

Sequestro di 43 kg di cocaina lo scorso dicembre, nuovo arresto della Squadra Mobile di Piacenza.

L’ordinanza, emessa dal Gip nei confronti di un 54enne albanese residente a Lodi, è stata eseguita il 10 febbraio.

Le indagini della Polizia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Piacenza, hanno avuto origine dal sequestro di oltre 43 kg di cocaina operato a dicembre, per il quale era stato tratto in arresto un camionista fermato in autostrada alla guida del mezzo che occultava la droga.

Sviluppando le risultanze investigative, sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza anche a carico di una seconda persona, il 54enne, che alla guida del camion contenente il grosso carico di stupefacente, avrebbe fatto ingresso in Italia dall’estero, per poi abbandonare il mezzo a Piacenza in via dell’Artigianato. Il camion sarebbe poi stato recuperato da un altro camionista, un 38enne sempre di nazionalità albanese, poi arrestato a dicembre dopo aver imboccato l’autostrada.

L’analisi del tracciato Gps del camion sequestrato ha permesso di ricostruire il tragitto del mezzo e l’alternanza alla guida dei due autisti.

Terminati gli atti di rito, il 54enne è stato condotto nella Casa Circondariale di Lodi.