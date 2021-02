Lavori a Castelvetro e a Alseno, le modifiche alla viabilità

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati gli interventi di ripristino della pavimentazione stradale nei pressi degli attraversamenti effettuati per la posa di infrastruttura a fibra ottica con la tecnica della minitrincea, lungo la Strada Provinciale n. 10R Padana Inferiore, nel centro abitato a Castelvetro Piacentino in corrispondenza di Via Martiri Duchi e Molinari e Via Balera.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la limitazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, dalle ore 8 alle ore 17 dal 15 febbraio al 5 marzo, lungo la Strada Provinciale n. 10R Padana Inferiore in corrispondenza di Via Martiri Duchi e Molinari e Via Bonomi, nel centro abitato di Castelvetro Piacentino.

Sono inoltre in programma gli interventi di ripristino della pavimentazione stradale nei pressi degli attraversamenti effettuati per la posa di infrastruttura a fibra ottica con la tecnica della minitrincea, lungo la Strada Provinciale n. 588 R dei Due Ponti, nel centro abitato di Castelvetro Piacentino in corrispondenza di Via Gramsci e Via Bonomi: è disposta la limitazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, dalle ore 8 alle ore 17 nel periodo compreso dal 15 febbraio al 5 marzo, lungo la Strada Provinciale n. 588R dei Due Ponti in corrispondenza di Via Gramsci e Via Bonomi, nel centro abitato di Castelvetro Piacentino.

Altre opere sono previste lungo la Strada Provinciale n. 12 di Genova nel tratto compreso fra la S.S. n. 9 Via Emilia e l’intersezione con la S.P. n. 31 Salsediana nel centro abitato di Castelnuovo Fogliani, nel territorio del Comune di Alseno: istituito il senso unico alternato il giorno venerdì 12 febbraio dalle ore 9 alle ore 17.nel tratto della Strada Provinciale n. 12 di Genova compreso fra la S.S. n. 9 Via Emilia (km 0+750) e l’intersezione con la S.P. n. 31 Salsediana (centro abitato di Castelnuovo Fogliani km 2+500) nel territorio del comune di Alseno.