Lavori a uno stabile in via Prevostura, il 25 e il 26 febbraio limitazioni al traffico

L’amministrazione comunale comunica che, per consentire l’effettuazione del restauro della facciata di uno stabile, dalle ore 8 di giovedì 25 alle ore 19 di venerdì 26 febbraio, in via Prevostura, nel tratto compreso fra i chiostri del Duomo e via Scalabrini, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei mezzi a servizio del cantiere di lavoro, i quali potranno circolare in entrambe le direzioni di marcia e sostare per le operazioni di manutenzione).