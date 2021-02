Lavori alla rete idrica di Castelvetro, martedì pomeriggio frazione di San Giuliano senza acqua

Manutenzione programmata in vista per la rete idrica di Castelvetro Piacentino. Martedì prossimo 2 marzo, dalle ore 14 alle ore 17, verranno effettuati lavori nella frazione di San Giuliano, necessari all’efficientamento della rete di acquedotto.

Per consentire l’effettuazione dell’intervento – fa sapere Iren -, dalle ore 14 alle ore 17 verrà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie della frazione: via Manfredini, via Martiri, via Don Gnocchi, via Don Milano, località Bosco, via Biselli, via Biolchi, via C.A. Dalla Chiesa, via Maggi, via Maffini, via Gazzino, via Pavesa, via Gradare e tutte le zone limitrofe alle vie indicate. Una volta terminati i lavori e ripresa l’erogazione, saranno attuate le operazioni di spurgo per pulire le tubature e rimuovere gli eventuali depositi; pertanto si potrebbe verificare una leggera torbidità dell’acqua fino alla completa pulizia della rete.

Durante i lavori gli impianti dovranno essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere rispristinata in qualsiasi momento. Per eventuali problematiche che potrebbero verificarsi dopo gli orari indicati, è attivo il Numero Verde Ireti 800 038 038.