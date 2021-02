Lavori edili in via Santo Stefano, il 18 febbraio divieto di sosta e di circolazione

L’amministrazione comunale di Piacenza comunica che, per consentire l’effettuazione di lavori edili con una piattaforma mobile lungo tutta la facciata di un immobile in ristrutturazione, dalle ore 5 alle ore 20 di giovedì 18 febbraio, in via Santo Stefano, nel tratto compreso fra l’intersezione stradale formata con Stradone Farnese e quella con via Gaspare Landi, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti e dei possessori di autorimessa, i quali potranno accedere nel tratto inibito alla circolazione dal varco Ztl di via Gaspare Landi – la cui telecamera di controllo non verrà disattivata – e potranno transitare in entrambe le direzioni di marcia, nonché dei mezzi a servizio del cantiere di lavoro).